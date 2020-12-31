Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников предупредил россиян об ошибке, которая может стоить слишком дорого при похмелье.По словам специалиста, привести к смерти после употребления спиртного может поход в баню.- Что такое похмелье? Это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь - сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю, как говорится, клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и вовсе окочуришься, - сказал доктор в эфире телеканала \\"Россия 1\\"