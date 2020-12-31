Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас прибывают на Международной космической станции, поздравили землян с наступающим Новым годом. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.- Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником! - сказал Рыжиков на видеообращении.Космонавт также отметил, что этот год оказался непростым для всего человечества, однако, по его мнению, люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь.Тем временем, Кудь-Сверчков добавил, что этот год стал юбилейным для МКС. Ровно 20 лет назад на станции начал работу первый международный экипаж.