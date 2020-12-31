Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, когда же россияне наконец смогут вернуться к привычной жизни после пандемии коронавируса.По мнению эксперта, многое зависит от процесса вакцинации населения в стране. Если к осени 2021 года прививки сделают хотя бы 50% граждан, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни.- Если мы сейчас хотя бы к осени будущего года сможет охватить (вакцинацией) хотя бы около 50% населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим, - объяснила врач-инфекционист в беседе с РИА Новости.Напомним, Россия уже изобрела несколько вакцин против коронавируса. Сейчас в регионах страны ведутся кампании по вакцинации граждан от covid-19/