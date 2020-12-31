Последние новости на утро 31 декабря 2020 года: Новый президент Молдавии Майя Санду готова прибыть с визитом в Россию и обсудить ряд вопросов. Однако, по ее словам, есть важное условие - она должна получить приглашение от российских властей. Молдавский лидер добавила, что у стран в двусторонней повестке есть много важных тем, которые стоит обсудить. В том числе, она упомянула торговлю, экспорт и конфликт в Приднестровье.Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с МКС поздравили землян с наступающим Новым годом. Они записали видео, в котором пожелали всем здоровья.Гава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Она отметила, что сейчас крайне важный период - обстановка по covid-19 в стране не является однозначно стабильной, и во многом именно от граждан будет завесить, как будет жить страна до конца зимы.Биткоин вновь обновил исторический максимум. На этот раз цена популярной криптовалюты поднялась более чем на 8%, достигнув тем самым отметки до 29 тысяч долларов.Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала привиться от коронавируса. Она пройдет эту процедуру тогда, когда наступит ее очередь в рамках кампании по вакцинации.