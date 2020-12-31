Ровно год прошел с тех пор, как на рынке в китайском городе Ухань провинции Хубэй была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, которую ВОЗ квалифицировал, как COVID-19.11 января стало известно о первом летальном исходе, который был вызван этим заболеванием. На тот момент число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 41. Сейчас, по данным ВОЗ, общее количество инфицированных в мире превышает 80 млн, жертвами болезни стали 1,77 млн человек.11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции по всему миру. Чтобы сдержать болезнь большинство стран закрыли свои границы и рекомендовали гражданам самоизолироваться.Первыми на самоизоляцию ушли страны Европы и Китай. Россия закрыла свои границы в конце марта.