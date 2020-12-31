Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще в 2018 году он организовал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020-го.\\"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции\\", - сказал он в эфире программы \\"Большая политика\\" на украинском \\"Пятом канале\\".Экс-президент заявил, что за авиакатастрофу Boeing в Донбассе в 2014 году кто-то должен понести ответственность.Напомним, власти Белоруссии 29 июля сообщили о задержании 33 граждан РФ, которые якобы готовили теракт в преддверии президентских выборов. Москва назвала обвинения Минска безосновательными.Тогда Украина запросила выдачу 28 задержанных человек и заявила, что девять из них - граждане Украины, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения. 14 августа власти Белоруссии выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский оценил действия белорусских властей как не дружеские.