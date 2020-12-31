На календаре 31 декабря, а это значит, что последний рабочий день года. Впереди долгие каникулы и нужно постараться провести это время с пользой.Многие за время подготовки к встрече Нового года так вымотались, что сил буквально нет. К тому же, 2020 год был действительно тяжелым. Задача на ближайшие десять дней – хорошенько отдохнуть и восстановить душевное равновесие.Психологи советуют настраиваться на отдых уже сейчас и отложить часть бытовых задач на каникулы. Не стоит успеть все отмыть и натереть до блеска именно 31 декабря. Достаточно запланировать дела и решать их в соответствии с графиком.А вот мысль, что не стоит начинать ничего нового, так как «сейчас опять введут какие-то ограничения» - нужно гнать от себя подальше.-Я лучше отсижусь дома, и уже не буду пытаться что-то делать, не буду планировать, дабы в последствии мои планы не рухнули. Конечно же, все это будет отрицательно сказываться на продуктивности человека, на его дальнейшем развитии, карьере и, соответственно, также личной жизни, — отметил в беседе с Пятым каналом семейный психолог Сергей Ланг.Он посоветовал вспомнить все хорошее, что было за год – это отличная терапия. Окажется, что год был не таким плохим, как кажется.А вот примете «как встретишь — так и проведешь» специалист советует не верить, ведь это всего лишь суеверие.Не стоит забывать о физической активности в выходные. Например, в Московской области предлагают жителям и гостям сотни различных вариантов активного отдыха и досуга. Кстати, посещение музеев для детей будет бесплатным, сообщает телеканал \\"360\\".