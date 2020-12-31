В Китае Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.«Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями», — говорится в сообщении Центрального телевидения страны.Установлено, что эффективность прививки составляет 79,34%. Но ученые продолжат наблюдать за продолжительностью действия вакцины.Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания антидота от коронавируса. Лекарство показало 99-процентную эффективность во время предыдущих испытаний. В первой фазе исследований ученые изучат безопасность и переносимость препарата у здоровых людей.Напомним, что российские ученые зарегистрировали первую вакцину от коронавируса в мире летом 2020 года. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. После прохождения всех этапов, вакцина была утверждена. 5 декабря, после указа президента России, в Москве началась вакцинация населения.