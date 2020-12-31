Впереди затяжные выходные и многие россияне уже планируют походы на развлечения, в кино и рестораны. А вот врачи высказывают опасения, что подобная активность может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.Перспективу оценил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко.У него неоднозначное отношение к длинным праздникам. С одной стороны – ничего хорошего в массовых скоплениях людей нет. А именно это сейчас и происходит: в торговых центрах полно народа, на курортах в Краснодарском крае и Сочи такая же история.- С другой стороны – многие планируют провести выходные на дачах и в загородных домах, а это своего рода добровольная изоляция, - отметил профессор в беседе с «Известиями».Он напомнил про похожую ситуацию, которая была осенью. Многие вернулись из отпусков, расслабились и итогом стала вторая волна COVID-19, которая оказалась сильнее первой.- Стоит опасаться возникновения новых вариантов вируса. Мутация вируса – это неизбежность. Он еще мало изучен, и трудно прогнозировать, к чему это может привести. Сейчас лабораторные службы диагностируют и идентифицируют имеющиеся штаммы, это очень важная работа, — заключил Александр Бутенко.А в Роспотребнадзоре напомнили россиянам о мерах безопасности.Не стоит без необходимости посещать многолюдные места. Целесообразно ограничить количество гостей и самим воздержаться от визитов.- Не сидите в закрытом помещении, где риск заражения существенно увеличивается. Лучше отправьтесь на каток или на горку, - порекомендовал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.Но и здесь может поджидать опасность. В раздевалках на катке, торговых центрах, общественном транспорте не забывайте соблюдать социальную дистанцию и носить маску.