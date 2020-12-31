Минюст США готов конфисковать еще один объект, связанный с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.Предполагается, что в недвижимость были вложены деньги, выведенные из крупнейшего украинского Приватбанка, говорится в релизе министерства.Ранее летом 2020 года министерство юстиции США уже требовало от суда конфисковать два офисных здания в Далласе и Луисвилле, а теперь к ним присоединили здание в Кливленде.Минюст оценил недвижимость в 60 миллионов за три здания.В сообщении сказано, что сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций для отмывания и инвестиций украденных средств, на которые было приобретены недвижимость и деловые предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.В 2016 году Приватбанк был национализирован.В мае этого года Рада Украины приняла закон, который делает невозможным возврат Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому.