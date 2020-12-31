Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт, НЛП-тренер Ольга Адрианова объяснила, почему женщине не стоит тратиться на дорогие подарки для своего мужчины.Причина кроется в характере сильной половины человечества. Мужчина — представитель материального мира. Если ему что-то нужно, он приложит усилия и сам заработает и купит. Это является неким стимулом к движению.Если преподносить дорогие подарки, то можно вырастить альфонса.- Уж тем более не в коем случае нельзя брать кредит на подарок. Но если вы все таки решились преподнести что-то дорогое и уверены, что это точно понравится вашей второй половинке, то подчеркните, как нелегко вам далась эта покупка. Например, как долго пришлось копить на подарок, чтобы его порадовать, — отметила Адрианова в беседе с Пятым каналом.Она советует делать ставку на другие подарки, которые отзовутся в душе спутника. Возможно, стоит что-то сделать своими руками, чтобы дать мужчине почувствовать, что он самый любимый, самый восхитительный и желанный. Этого не купишь ни за какие деньги.Если мужчина сладкоежка – испеките пирог, любит спорт – подарите билет на каток.- Хорошим вариантом будет путевка на рыбалку, куда он может отправиться с друзьями в любое время, не отпрашиваясь у вас, - советует психолог.А вот дарить так называемые полезные подарки: носки, галстуки и нижнее белье – нельзя. Только если адресат сам попросил.