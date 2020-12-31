Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год.Больше всего жителям нашей страны не нравятся взрывы петард - 16%. Особенно недовольны громкими звуками оказались родители маленьких детей и владельцы домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный SuperJob.10% процентов граждан отметили, что им не нравится возрастающее в эти дни количество количество алкоголя и нетрезвых людей.Россияне недовольны тем, что в новогоднюю ночь по телевизору традиционно крутят «Голубые огоньки» с одними и теми же звездами эстрады, которых они итак видят каждый день в социальных сетях. Лишь 30% респондентов рассказали, что их ничего не бесит на Новый год.Наступающий 2021 год власти России посоветовали гражданам отметить дома в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.Ранее эксперты дали советы, в каких нарядах лучше всего встречать год Быка.