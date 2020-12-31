Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поделился планами Роскосмоса на 2021 год в своем в Twitter.\\"В 2021 году Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша \\"Ангара\\", - написал он в социальной сети.Рогозин отметил, что освоение космоса - это не просто удовлетворение человеческого любопытства, но и жизненная необходимость.Глава Роскосмоса также поздравил граждан России с наступающим Новым годом.Ранее директор госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал дату первого запуска российского корабля для полетов к Луне. Запуск нового российского космического корабля \\"Орел\\" в беспилотном режиме на ракете \\"Ангара\\" запланирован на 15 декабря 2023 года.Также Рогозин в интервью kp.ru рассказал об утечке воздуха на МКС, полете нашего космонавта на Crew Dragon, и чем будет отличаться «Орленок» от «Орла».