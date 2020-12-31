Врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic рассказал об опасности стать лежачим больным при легкой форме коронавируса.Специалист сообщил РИА Новости, что последствия перенесенной инфекции иногда намного страшнее самого заболевания. Он отметил, что такие последствия в большей степени наблюдаются у женщин и молодых людей, в зоне риска оказываются пациенты, у которых болезнь проходила бессимптомно.\\"Больше всего сорокалетних (123 человека), за ними следуют тридцатилетние (91 человек) и двадцатилетние (65 человек). И есть два ребенка до 10 лет. От 10 до 20 лет – 24 человека. То есть подавляющее большинство (80,69% - ред.) это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания\\", - сказал Хирахата.Он отметил, что симптомы легкой формы инфекции могут сохранятся продолжительное время. Так, слабость и подавленное состояние может сохраниться от нескольких недель до года. Специалист рассказал, что многие могут ощущать \\"туман в голове\\", который сопровождается неспособностью сконцентрироваться.«Головная боль у 77,4%. Боли во всем теле – 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Сердцебиение есть у 71,3%. Бессонница - у 71,3%. Отсутствие аппетита – у 63%\\", - рассказал врач.А также к симптомам врач отнес выпадение волос, потеря вкуса и обоняния. Хирахата отметил и то, что слабость после инфекции может остаться и на всю жизнь.Ранее специалисты отмечали, что из-за недостаточной изученности новой инфекции, в целях безопасности и сохранения жизни пациентов, врачи диагностируют болезнь при первых схожих симптомах.