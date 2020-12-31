Традиционно перед Новым годом цены на продукты идут вверх. Бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев объяснил, почему так происходит иНакрыть стол 31 декабря обходится на 15% дороже, чем в любой другой день.- Цены поднимаются на продукты, которые традиционно появляются на праздничном столе. Обычно это касается баклажанов, они стоят совершено неприличных денег. А в этом году подскочили в цене помидоры, - отметил Прокофьев.Дорожает красная икра. Обычно килограмм стоит 4800 рублей – это адекватная цена, но к главному празднику она возрастает на тысячу. Но дороже не значит качественней.К старому Новому году продукты станут ощутимо дешевле. Продавцы пересматривают ценники и убирают дополнительные 3-6% наценки.- В основном это касается фруктов и овощей, потому что это скоропортящиеся продукты. Их выгоднее продавать по минимальной цене, нежели просто выбрасывать, — объяснил специалист ФАН.Стоит помнить, что во время ажиотажного спроса велик риск нарваться на некачественный товар. На складах огромные запасы и производители спешат «сбросить» весь товар в периоды потребительской активности.Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Москве и Московской области 31 декабря и 1 января.В последний день уходящего года ожидаются облачная погода и небольшие осадки, температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 до градусов, сообщает РИАМО.