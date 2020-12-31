Президента Украины Владимира Зеленского подвергли критике. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал о встрече главы государства с противниками разведения войск в Донбассе. Тогда украинский лидер заявил, что он «не лох какой-то».«Он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».Рабинович отметил, что ранее граждане страны верили избранному президенту, но после того, как обещания не были исполнены, и ожидания граждан относительно главы государства не оправдались, поддержка действующей власти начала падать.Рабинович считает, что людям, ранее работающим в шоу-бизнесе, нечего делать у власти, потому что им не хватает знаний и опыта в политике. Депутат вспомнил, что Украина отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из политических соображений, несмотря на то, что для страны она оказалась самой доступной.