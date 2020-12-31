В 2020 году рубль просел на 16,5% к доллару и на 24% к евро. Причиной нестабильного курса стала пандемия коронавируса, падение цен на нефть и санкции.Но при этом эксперты отмечают, что кризис может сделать валюту бенефициаром восстановления в 2021-м, если не будет введено новых санкций, сообщает РБК.В первой 2020 года рубль следовал за нефтяными котировками, рухнувшими в марте из-за развала сделки нефтеэкспортеров ОПЕК+ по сокращению добычи, а затем отыгравшими часть падения после заключения нового соглашения.Но после на российскую валюту оказали влияние и другие факторы. Так, нестабильность рубля вызвали санкции, кризис в Белоруссии после президентских выборов, военные действия в Нагорном Карабахе и якобы отравление оппозиционера Алексея Навального. Ситуация для рубля усугубилась и в преддверии президентских выборов в США.В течение всего года было два периода ослабления российской валюты. Так, 19 марта из-за обрушения котировок нефти цена за доллар ровнялась 81,97 рублей.А перед выборами в США - 80,95 рублей за доллар.Однако эксперты отмечают, что позиция рубля на мировом рынке не такая плачевная, как, например, у бразильского реала и турецкой лиры.