За последние сутки выявлено 27 747 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах Российской Федерации.Из них 15% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.Специалистами зафиксировано 593 летальных исхода.За сутки в России полностью выздоровело 28 922 человека.Всего было проведено свыше 90 миллионов тестов на коронавирус.За все время пандемии в России зарегистрировано 3 159 297 случаев коронавирусной инфекции. 2 554 340 пациентов смогли справиться с болезнью. 57 019 человек стали жертвами коронавируса.Ранее эксперты рассказали, что бессимптомное течение болезни может оказаться опаснее. Риску подвержены женщины старше 40 лет и молодые люди. Врач отметил, что усталость и апатия, после перенесенного заболевания, может сохраниться на всю жизнь.Напомним, что 31 декабря 2019 года был зарегистрирован первый официальный случай коронавируса в Ухане.