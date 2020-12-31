Повысить работоспособность в праздничные дни помогут приятные мелочи, радостные события, и даже просто украшенное к Новому году рабочее место. Советы тем, кто будет работать в предстоящие праздники, дала генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.«Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами. Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими», — цитирует специалиста RT.По словам эксперта, ключевым моментом в такой ситуации станет правильное отношение к самому факту работы в праздничные дни. Старикова отметила, что если человек осознает важность своей работы, то ему будет легче трудиться в то время, как другие люди отдыхают.«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает, потому что его работа помогает другим людям ощутить праздник. Чтобы поддержать себя морально, нужно понять, почему человек это делает… понимание своей (может, это прозвучит высокопарно) миссии — для чего человек это делает», — объяснила специалист.Напомним, ранее проведенный в России опрос показал, что 15% опрошенных будут работать в новогоднюю ночь, а еще 39% респондентов выйдут на работу с 4 января, передают «Известия».