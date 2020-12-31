Российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага эпидемии, рассказали, как Ухань справился с коронавирусной инфекций. Они отметили, что дисциплина и помощь со всего Китая были основными факторами борьбы.\\"Китайцы, для которых \\"правило есть правило\\", его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников… Дисциплина и помощь государства и народа - самое главное\\", - рассказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков РИА Новости.Дипломат рассказал, что в момент эвакуации россиян в Ухане был организован воздушный коридор, по которому в город доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду.«Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился», - вспомнил Цыганков.Его коллега, первый секретарь посольства Константин Невежкин подтвердил, что все граждане и гости города в тот период были очень организованы.Напомним, что первый официальный случай коронавируса был подтвержден 31 декабря 2019 года.