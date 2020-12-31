В американском штате Висконсин медицинский работник центра Aurora Medical Centerнарочно испортил около 500 доз вакцины от COVID-19 компании Moderna.Об этом сообщает местный телеканал WBAY со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health, к которой относится медучреждение.Сотрудник медцентра признался, что действовал сознательно. Руководство компании Advocate Aurora Health сообщила о случившемся медицинским властям, отметив, что из-за действий сотрудника вакцину в ближайшее время не получат около 500 человек.Следствие не раскрывает мотивы и имя злоумышленника медицинского центра, но в компании заявили, что он был уволен.Полиция Графтона сообщила, что ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США оказывают сотрудничество в расследовании инцидента.С момента первого зафиксированного случая коронавируса прошел ровно год.