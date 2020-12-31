Лучше всего для новогоднего стола подойдет вино средней ценовой категории. Покупать дорогой напиток не стоит, если среди гостей нет особых ценителей, однако вестись на распродажи и покупать дешевый алкоголь тоже не стоит. Такие советы дал бизнес-омбудсмен и винодел Борис Титов.«Самое дорогое вино - это для ценителей, кто понимает все тонкости. Большинство просто не поймут его достоинств. А покупать совсем дешевое вино - это не уважать себя. Оно сделано из совсем слабых сортов, да и шмурдяк встречается. Если люди продают вино по 250 рублей, значит, они не выдерживают технологию, оно не может быть сделано из нормального винограда, себестоимость не позволит. Надо ориентироваться на соотношение цены и качества», - цитирует специалиста «Российская газета».Также эксперт добавил, что в последние годы на прилавках появилось множество хороших российских вин, которые заслуживают внимания покупателей и которые достойно могут заменить импортные напитки.Напомним, ранее повара дали советы, чем заменить традиционный новогодний салат. Шефы столичных ресторанов предложили россиянам оригинальные рецепты, которыми можно порадовать семью и гостей на праздничном застолье, передает телеканал «360».