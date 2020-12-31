Первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноимённого архипелага.Новый год там наступил в 13.00 по Москве.Расположенная на западе от Демаркационной линии времени республика Кирибати — одно из мест на Земле, где можно увидеть первые лучи восходящего солнца. Их часовой пояс - самый дальний часовой пояс в мире.На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды - на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.