Похороны известного французского модельера Пьера Кардена пройдут на парижском кладбище Монмартр. Знаменитости не стало на 99-м году жизни.Церемонию проведут в узком кругу родственников. Дата похорон семьей не разглашается, сообщает Le Figaro.Модельер был одним из самых крупных собственников во Франции. С 2009 года Карден являлся послом доброй воли ООН.За свою долгую жизнь он подарил миру множество шикарных нарядов как для женщин, так и для мужчин.Свой творческий путь он начал в ателье у Кристиана Диора в 1947 года. А уже через три года открыл собственный дом моды.В 1970-е он работал над дизайном для NASA. Карден стал единственным человеком, которому позволили примерить скафандр Нила Армстронга.Модельер очень любил СССР. Музой маэстро подиума была Майя Плисецкая.