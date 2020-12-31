Президент РФ Владимир Путин по итогам 2020 года стал лидером самых упоминаемых в прессе персон. Глава государства упоминается в 3 млн 885 тыс. 960 материалах российских СМИ.Данные предоставила компания \\"Системы комплексного анализа новостей\\" (СКАН), созданная \\"Интерфаксом\\".На втором месте оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у него 770 тыс. 804 упоминания в СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин (688 тыс. 554 упоминания) занимает третье место, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четвертой позиции (449 тыс. 16 упоминаний), оппозиционер Алексей Навальный - на пятой строчке (356 тыс. 436 ссылок).Иностранный рейтинг открывает американский президент Дональд Трамп (1 млн 173 тыс. 65 упоминаний), ранее занимавший второе место. Следом за ним идет белорусский президент Александр Лукашенко (928 тыс. 9 ссылок), на третьей позиции президент Украины Владимир Зеленский, у него 716 тыс. 873 упоминания в СМИ.Избранный президент США Джо Байден (441 тыс. 177 ссылок) стал четвертым в списке иностранных медиаперсон, резко набрав темпы и перешагнув почти через два десятка позиций.На шестом месте президент Турции Тайип Эрдоган (219 тыс. 507 ссылок). После него следует госсекретарь США Майк Помпео с результатом 199 тыс. 17 упоминаний. Канцлер Германии Ангела Меркель занимает седьмое место (168 тыс. 415 ссылок).В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон уступил в рейтинге 2020 года, опустившись с седьмого места на девятое (165 тыс. 321 упоминание).Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период. СКАН определяет рейтинг согласно учету поданных из центральных, а также инормационных агентств и радио данных.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно занимал позицию одной из самых влиятельных политических персон на мировой арене.