Азербайджанский газ впервые стал поставляться потребителям в Италии, Греции и Болгарии.\\"Сегодня азербайджанский газ доставлен потребителям в Италии через пункт Мелендугно в газораспределительную сеть SNAM Rete Gas (SRG), через пункт Неа Месимвриа в Грецию и в Болгарию через сеть DESFA\\", - говорится в сообщении компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).Ранее Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу. Прямой доступ газа на европейский рынок позволяет Азербайджану диверсифицировать экспорт, отмечается в сообщении специалистов SOCAR.Проект планируется реализовывать в течении 25 лет. За это время Европа получит 10 млрд куб. м азербайджанского газа.Строительство газопровода началось в 2016 году и закончилось в октябре 2020-го. Общая протяженность нитей газопровода — 878 км. Месторождением азербайджанского газа является Шах-Дениз.