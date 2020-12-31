Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Она подвела итоги уходящего года, назвав его одним из сложнейших для мира.«Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда, вопреки всем тревогам и некоторому скепсису, мы не смотрели с такой надеждой в новый год», — заявила Меркель в новогоднем обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Канцлер пожелала всем гражданам здоровья, веры и божественного благословения в новом, 2021 году.В своем обращении канцлер коснулась и темы коронавиуса. Она отметила, что созданные вакцины являются символами надежды.В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Ангела Меркель обратится к гражданам страны, если новый канцлер не успеет вступить в должность в намеченный срок.