Президент России Владимир Путин поздравил граждан россии с Новым годом. Первыми обращение президента увидели жители Дальнего Востока.Новый 2021 год на Дальнем Востоке начался в 15.00 по Москве.Традиционно глава государства подводит итоги уходящего года, рассказывает о планах властей на грядущий год и тепло поздравляет граждан России с новогодним праздником.Речь президента Владимира Путина транслируется за пять минут до полуночи в 23.55. После слов главы государства традиционно куранты на Спасской башне отсчитывают последние 12 секунд старого года и возвещают о начале нового.- Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Всего через несколько минут 2020-й заканчивается. Встречая его ровно год назад мы с вами, как и люди во всем мире, мечтали о переменах. Сейчас кажется, что уходящий год вместил груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. Но безусловно уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с осознанием того, как много значат доверие между людьми, доверие между нами, - сказал президент.Он добавил, что этот год россияне прожили с достоинством, равняясь на ветеранов, победивших заразу нацизма. Вирус скорректировал многие планы, но главное, что остается с нами 0 это любовь, взаимопонимание и поддержка, добавил Путин.- Убежден, что вместе мы все преодолеем и с новой энергией будем решать задачи, которые стоят перед Россией в третьем десятилетии 21 века. Эпидемию не удалось остановить, борьба с ней не останавливается ни на минуту. Многие сейчас на дежурстве. Выполняют свои задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие за рубежом, наши миротворцы. Благодаря многим граждане России могут собраться за праздничным столом. Хочу сказать спасибо каждому из вас, - подытожил глава государства.Сайт kp.ru ведет трансляцию обращения президента России Владимира Путина, а также, как мир будет встречать главный зимний праздник.