Телеведущая Ксения Собчак решила «красиво» завершить уходящий год. Журналистка села в гроб и подвела итоги года. Очевидно таким реквизитом она хотела обрисовать в целом непростой период, который пришлось пережить всему миру в 2020-м.Собчак начала свой пост с положительных историй. Она поблагодарила 2020 за время проведенное с сыном Платоном в период самоизоляции, а также за сэкономленное время в зум-встречах.На фото светская львица в красном брючном костюме сидит в гробу, ее окружают шестеро темнокожих мужчин в костюмах, как у участников видео с похорон Coffin Dance.Собчак отметила, что с нетерпением ждет 2021 года, потому как прошлый задал высокую планку. Ксения Анатольевна пошутила, что в наступающем 2021-м на Землю должны прилететь инопланетяне.В этом году Ксения Анатольевна отпразднует Новый год в России.