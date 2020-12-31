Власти США планируют рассекретить неподтверждённые данные разведки, по которым Китай предлагал оплатить нападения на военнослужащих США в Афганистане, сообщает портал Axios со ссылкой на двух высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.Один из источников издания сообщил, что США владеет доказательствами попыток Китая профинансировать нападения на американских военных. Атаки должны были совершить \\"негосударственные действующие лица в Афганистане\\".Второй источник Axios завил, что действующему президенту США Дональду Трампу помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен уже передал разведданные 17 декабря.Сейчас, по словам издания, полученные данные собираются рассекретить, а американские ведомства уже проверяют полученные данные.Напомним, летом газета The New York Times заявила, что, по данным американской разведки, Россия тайно предлагала талибам* вознаграждение за убийства военных США в Афганистане.* Запрещённая в России террористическая организация