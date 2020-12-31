Умер известный французский актер и режиссер Робер Оссейн. Об этом пишет газета Le Point.Сказано, что Оссейн был болен коронавирусом. Издание утверждает, что актер заразился во время прошлой госпитализации. Он умер на следующий день после своего дня рождения. Артисту исполнилось 93 года.Его жена, актриса Кандис Пату рассказала, что Оссейн он умер утром 31 декабря в больнице. Врачи фиксировали у него проблемы связанные с дыханием.Он сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении, а также выступил режиссером и сценаристом в около двадцати картин.Оссейн известен зрителю больше, как граф Тулузкий Жоффрей де Пейрак в экранизации произведений об Анжелике.Также он исполнил роли в фильмах \\"Профессионал\\", \\"Ограбление\\", \\"Неизвестный в доме\\", \\"Антарктическая повесть\\", \\"Отверженные\\" и многих других французских картинах.Он стал первым мужем Марины Влади.