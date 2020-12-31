Украинцы потребовали от президента страны Владимира Зеленского купить созданную в России вакцину от коронавируса \\"Спутник V\\". Они создали петицию на сайте президента и требуют обеспечить вакцинацию для всех желающих.- Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины \\"Спутник V\\" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине, - сказано в петиции. Её автор, Николай Исаев, считает, что обеспечить население вакцинами необходимо за счёт государства и благотворительных взносов.Петицию опубликовали 30 декабря. За сутки она собрала 17 голосов из необходимых 25 тысяч, чтобы петицию передали на рассмотрение президенту.Ранее сайт KP.ru сообщал, что 29 декабря вакцинация российским препаратом \\"Спутник V\\" началась в Беларуси. Таким образом республика стала первой после России страной, где масштабная вакцинация происходит препаратом, разработанным в центре имени Гамалеи.Также на сайте сообщали, что Боливия приобретет 5,2 миллиона доз \\"Спутника V\\", чего хватит для вакцинации порядка 80% населения страны. Первые 1,7 миллиона доз поступят в марте 2021 года.