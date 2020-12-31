Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не станет председателем Всебелорусского народного собрания ради удержания власти.- Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Главой государства будет президент, - опубликовало цитату Лукашенко агентство \\"БелТА\\".Он также назвал полной глупостью слухи о его стремлении продлить срок своей власти и отметил, что, по его мнению, президента выбирает народ.- Это вы его [президента] изберёте. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие, - добавил Лукашенко.28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве в 2021 году Всебелорусского народного собрания, на котором будут обсуждать основные пункты программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, а также главные направления общественно-политического развития страны. Во Всебелорусском народном собрании примут участие 2,7 тысячи человек.