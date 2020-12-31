Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон \\"О внутреннем водном транспорте\\", определяющий порядок доступа к внутренним водам для грузовых судов. В соответствии с законом, доступ дали всем странам, кроме \\"государства-агрессора\\" России. О подписании закона сообщили в офисе президента.- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон \\"О внутреннем водном транспорте\\", который парламент принял 3 декабря 2020 года, - сказано в заявлении пресс-службы.В офисе Зеленского также уточнили, что закон определит правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта. В документе также отдельно прописаны правила доступа судов из России к водам Украины. В 53 статье закона уточняется, что на внутренних водных путях Украины грузовые операции могут совершать украинские или иностранные суда, которыми владеют судовладельцы, зарегистрированные в качестве субъектов хозяйствования на территории Украины, \\"кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом\\".