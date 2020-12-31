Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам отметил достоинство, с которым страна провожает этот тяжёлый год. Президент также поблагодарил соотечественников за сплочённость на фоне трудностей, которые никто не мог представить.- И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей, - добавил президент Путин.Глава государства также напомнил, что 2020-й год был связан наполнен надеждой, гордостью и важностью надёжных искренних отношений, дружбы и доверия.- Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках, - отметил президент, подчеркнув, что важно верить в себя, оставаться сплочёнными и не отступать перед трудностями.