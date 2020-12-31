Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. Его полномочия прекратятся завтра, 1 января 2021 года. Подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.Виктор Гринь начал свою работу на посту замглавы надзорного ведомства в 2006 году одновременно с назначением на пост генерального прокурора России Юрия Чайки. Чайка покинул должность в январе 2020 года. Виктор Гринь контролировал следствия в центральных аппаратах Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. До 2006 года Гринь был прокурором Читинской области и Красноярского края.Предельным возрастом для сотрудника на посту заместителя генпрокурора России является 70 лет. Виктор Гринь достигнет этого возраста 1 января. Гринь награждён медалью ордена \\"За заслуги перед Отечеством\\" II степени.