Российский фонд прямых инвестиций опроверг информацию о том, что Венгрия отказалась закупать российскую вакцину \\"Спутник V\\" из-за недостаточных мощностей производства препарата в стране.Отмечается, что фонд уже передал первую партию вакцины 28 декабря, а с января по март 2021 года передаст все необходимые вакцины.Ранее агентство Reuters, ссылаясь на главу администрации венгерского премьер-министра, сообщило, что власти Венгрии отказались закупать российские вакцины от коронавируса и намерены приобрести её через механизмы поставок Европейского союза или напрямую, но из Китая. Агентство сообщило, что Венгрия объяснила свой отказ от приобретения российских вакцин недостаточными мощностями производства.- К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину \\"Sputnik V\\", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ, - сказано в заявлении РФПИ.Ранее Reuters также сообщало, что, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрии передали шесть тысяч доз разработанной в России вакцины.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз вакцины \\"Спутник V\\" подали более 50 государств.