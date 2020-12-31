НАТО не видит военной опасности со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.- Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины, - добавил Столтенберг в интервью журналу Le Point.Он также заявил, что Москва ответственна за кибератаки, направленные против Германии и Норвегии, и снова обвинил Россию в применении \\"химических веществ для убийств людей в Великобритании\\".- Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы, - уточнил Столтенберг.Глава альянса также с критикой вспомнил решение Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400, но подчеркнул союзничество Турции с НАТО и отметил стратегическое географическое положении страны.