Молодые пациенты с заражением коронавирусом гораздо чаще страдают нарушениями работы желудка и кишечника, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.- При этом желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых — детей и подростков, — отметил Болибок. — Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе, отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой, - объяснил врач в беседе с НСН.Врач отметил, что остальные симптомы инфекции характерны и для других заболеваний, а потому важно оценивать сочетание проявлений заболевания и сразу вызывать врача при нарушениях самочувствия, даже если человек почувствовал их в новогоднюю ночь.Ранее сайт KP.ru рассказывал об опасности лёгкой формы коронавируса.