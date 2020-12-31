В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Венгрия не отказывалась от закупок российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", а публикация Reuters об этом является фейком.- К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину \\"Sputnik V\\", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ, - цитирует Интерфакс заявление РФПИ.Отмечается также, что 28 декабря Венгрия уже получила первую партию российского препарата для вакцинации от коронавируса \\"Спутник V\\", а в январе - марте страна получит все необходимые дозы вакцины.Фонд также призвал журналистов тщательнее проверять поступающие данные и не публиковать \\"дезинформацию о вакцинах\\".Ранее сайт KP.ru сообщал, что эффективность российской вакцины \\"Спутник V\\" превышает 95%. Кроме того, при очередном промежуточном испытании препарат оказался одинаково эффективным на 42-й день введения первой дозы или на 21-день после введения обоих компонентов вакцины.