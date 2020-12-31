В Индонезии медсестра отделения для заражённых коронавирусом госпиталя Wisma Atlet Kemayoran сняла защитный костюм, чтобы заняться сексом с пациентом, Мужчина похвастался перед друзьями фото с разбросанными по полу деталями защитного костюма медика, а друзья слили фото в сеть, сообщает издание The Sun.Этими фотографиями заинтересовались полицейские. Сейчас медсестра отстранена от работы и изолирована. Повторное тестирование показало, что мужчина всё ещё заражён коронавирусом, а тесты медика пока отрицательные.В худшем случае им обоим может грозить по законам Индонезии до 10 лет заключения.