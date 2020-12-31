Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки во время новогодних праздников и заявили, что цены на поездки должны быть доступными в период выходных в России.В заявлении департамента транспорта столицы сказано, что спрос на такси растёт не только в период праздников, но и всю зиму. При этом цены повышаются до уровня, когда они \\"перестают быть комфортными для пассажиров\\".- Мы понимаем, что предновогоднее время - особенное, а законы не регулируют тарифы, и всё же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок, - попросил Дептранс в опубликованном заявлении.Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры также напомнил, что такси остаётся важным транспортом в городе.- Пусть оно остается комфортным доступным и удобным, - добавлено в сообщении ведомства.