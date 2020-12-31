В США умер один из самых известных серийных убийц США Сэмюел Литтл. Он отбывал пожизненное заключение за убийство трёх женщин. Сэмюел Литтл страдал от проблем с сердцем, диабета и умер в возрасте 80 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пенитенциарное управление Калифорнии.Представитель пенитенциарного ведомства заявил, что смерть Литтла не вызывает никаких подозрений.Серийный убийца был осуждён за убийство трёх женщин в Калифорнии в период с 1987 по 1989 год. После суда власти штата заявили, что Литтл причастен к серийным убийствам на территории девяти штатов, начавшиеся в 1982 году.При этом Литтл продолжил отрицать свою причастность к серии убийств, а спустя почти 40 лет внезапно признался в интервью, что убил ещё 90 человек в 14 штатах.ФБР на основе его показаний удалось подтвердить причастность Литтла в как минимум 50 убийствах женщин. В бюро также заявили, что Сэмюэл Литтл, возможно, является самым массовым убийцей в истории США.