Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", сообщил представитель фармрегулятора Павле Делич.Он также заявил агентству Tanjug, что в Сербии появились все необходимые условия для иммунизации. Кроме того, по словам Делича, разработанная в России вакцина соответствует всем требованиям и подзаконным актам, которые предусмотрены законом. Это, по заявлению Павле Делича, доказывает качество вакцины \\"Спутник V\\", а также её эффективность и безопасность.