Трещина в российском сегменте Международной космической станции (МКС) могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов или из-за технологических причин, заявил генеральный директор \\"Роскосмоса\\" Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что на МКС правда нашли \\"определённые воздействия на оболочку в некоторых местах\\".- Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите... это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, это немудрено, - заявил Рогозин в эфире телеканала \\"Россия-24\\".Он также отметил, что ситуацию раздули паникёры, а обвинения в сторону робота Фёдора назвал чушью. 19 декабря в СМИ появилась информация о том, что трещина появилась тз-за неаккуратного перемещения робота.- Это вообще какая-то чушь. Бедный \\"Фёдор\\", в чём его только не обвиняли, - добавил Дмитрий Рогозин.Глава Роскосмоса также напомнил, что Космическая станция уже немолодая и работает выше ресурса, но техническое состояние остаётся под контролем, и она легко доживёт до 2024 или до 2028 года.Рогозин отметил, что на МКС много стыков и приборов, выходящих наружу, и в их работе бывают сбои.- Это как большая квартира, - объяснил глава госкорпорации.