Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее планировалось организовать облёт Луны российскими космонавтами в 2029 году, а для отправки корабля должны были применить ракету-носитель сверхтяжелого класса \\"Енисей\\".- И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облёт Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну, - заявил Дмитрий Рогозин в эфире телеканала \\"Россия 24\\".В декабря 2020 года стало известно, что для отправки корабля хватит ракеты \\"Ангара-А5В\\".Сайт KP.ru также сообщал, что Дмитрий Рогозин рассказал о возможных причинах возникновения трещины на российском сегменте Международной космической станции и назвал всю ситуацию с трещиной раздутой паникёрами.