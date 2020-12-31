С первого дня Нового года в Словакии ужесточатся ранее введенные ограничения из-за коронавируса. В частности, с 05:00 (07:00 мск) 1 января в стране запрещены встречи родственников, которые не живут под одной крышей, службы в костелах, а также работа гостиниц и горнолыжных спусков, гражданам нельзя будет ходить в гости друг к другу.Эти меры будут действовать до 24 января. Такое решение было принято кабинетом министров Словакии на внеочередном заседании 31 декабря, передает телеканал TA3.Премьер страны Игор Матович подчеркнул, что запрет ходить в гости – это «самое принципиальное» из всех ограничений, поскольку во время посещения друзей и родственников люди не соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, и на фоне эпидемиологической ситуации в республике «это представляется самой серьезной проблемой».Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 октября граждан Словакии обязали носить защитные маски на улице и в помещении, а также соблюдать социальную дистанцию в два метра.