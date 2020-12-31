Корпорация Microsoft сообщила, что некие хакеры получили доступ к данным о программном коде. По мнению программистов компании, за этой кибератакой стоят те же взломщики, которые ранее атаковали правительственные ведомства США.В заявлении Microsoft говорится, что «вредоносный код SolarWinds» был обнаружен в системе 17 декабря, однако специалисты корпорации удалили его еще тогда. А во время наследования произошедшего они «выявили необычную активность, связанную с небольшим числом внутренних аккаунтов». По их версии, одна учетная запись использовалась, чтобы смотреть программный код на нескольких серверах-хранилищах, причем у этого аккаунта не было разрешения «на изменение какого-либо кода или технических систем», и расследование показало, что ничего не менялось.В Microsoft заверили, что хакерам не удалось получить доступ к данным клиентов корпорации или к сервисам по обслуживанию ее продуктов.Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре власти США заявили о причастности россиян к хакерским атакам на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Ранее стало известно, что на сайте Белого дома должно было появиться заявление вашингтонской администрации, в котором планировалось обвинить Россию в причастности к масштабным кибератакам, однако публикация этого заявления по неизвестным пока причинам была отменена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп озвучил свою версию кибератак на правительство СШАГлава Белого дома Дональд Трамп не согласился с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что за недавними кибератаками на американские правительственные учреждения стоят «российские хакеры». Он предположил, что ответственность за взлом может лежать на Китае (подробности).