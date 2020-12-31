31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что внесла вакцину от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer, в список препаратов для экстренного использования.«Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину Comirnaty против COVID-19 в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад», - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит странам ускорить процесс разрешения применять этот препарат для вакцинации населения, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для применения в Соединенных Штатах, а потом и в Евросоюзе. Между тем, 29 декабря власти Греции сообщили, что в стране выявлен один случай сильной аллергии на этот препарат.