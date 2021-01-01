Подводя итоги уходящего года, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 2020 год был непростым, но россияне «справились и многому научились».«Новый год — это любимый всеми с детства праздник, время, когда мы собираемся с самыми близкими людьми, строим планы на будущее и, конечно, верим в чудеса», - сказала она.При этом вице-премьер подчеркнула, что всех нас в самых сложных ситуациях делает сильнее поддержка близких людей, передает телеканал RT.Напомним, как писал сайт kp.ru, в своем новогоднем обращении к россиянам президент России Владимир Путин отметил достоинство, с которым страна провожает этот тяжёлый год, а также поблагодарил соотечественников за сплочённость на фоне трудностей, которые никто не мог представить.Глава государства также напомнил, что 2020 год был наполнен надеждой, гордостью и важностью надёжных искренних отношений, дружбы и доверия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак мир встречает Новый 2021 год: прямая онлайн-трансляцияСайт kp.ru будет следить за тем, как главный праздник заходит в каждый дом (подробности).